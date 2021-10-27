В Омской области выявили 459 случаев коронавируса за сутки

В Омской области выявили 459 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральную статистику.

Общее число заболевших в регионе достигло 95 111. Выздоровели при этом 74 739 жителей, включая 285 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 540 случаев COVID-19 за сутки, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Из медучреждений выписаны 420 человек.

Всего в регионе заболели 93 386 жителей, вылечились 82 507.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о факторах, снижающих иммунитет к COVID-19.