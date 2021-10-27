В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает properm.ru.
На лечении в больницах находятся 4506 пациентов, состояние 518 госпитализированных оценивается как тяжёлое.
Тем временем в Крыму за минувшие 24 часа выявили 670 случаев коронавируса. Из больниц выписаны 963 человека, передаёт «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Общее число заболевших в республике достигло 93 984, выздоровевших — 79 738.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о факторах, снижающих иммунитет к COVID-19.