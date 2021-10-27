В Нижегородской области прививку от COVID-19 сделали около 1,2 млн человек
- Reuters
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
При этом за сутки в регионе зафиксировали 783 случая COVID-19. С начала пандемии заболели 188 013 жителей области. Выздоровел 169 021 человек, в том числе 584 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что Минздрав Татарстана закупил 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.
Они поставляются партиями в течение десяти дней. Их планируется использовать в работе скорой помощи, амбулаторно-поликлинического звена, приёмно-диагностических отделений стационаров, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о факторах, снижающих иммунитет к COVID-19.