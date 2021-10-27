В Нижегородской области прививку от COVID-19 сделали около 1,2 млн человек

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В Нижегородской области прививку от коронавируса сделали 1 194 448 человек. Оба компонента вакцины получили 1 084 018 жителей.
В Нижегородской области прививку от COVID-19 сделали около 1,2 млн человек
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

При этом за сутки в регионе зафиксировали 783 случая COVID-19. С начала пандемии заболели 188 013 жителей области. Выздоровел 169 021 человек, в том числе 584 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что Минздрав Татарстана закупил 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.

Они поставляются партиями в течение десяти дней. Их планируется использовать в работе скорой помощи, амбулаторно-поликлинического звена, приёмно-диагностических отделений стационаров, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о факторах, снижающих иммунитет к COVID-19.

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