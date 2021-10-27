В Татарстане подтвердили 174 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 174 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 30 057. Из больниц выписаны 24 878 жителей, в том числе 130 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Красноярске с 28 октября начнёт работу инфекционный госпиталь на базе клинической больницы №4, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Медучреждение будет рассчитано на 60 мест.

«Экстренная, плановая, консультативная помощь, а также платные услуги красноярцам будут оказываться в полном объёме», — отметили в ведомстве.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о факторах, снижающих иммунитет к COVID-19.