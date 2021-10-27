В Коми зарегистрировали 323 случая COVID-19 за сутки

В Коми зарегистрировали 323 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 77 569 человек. Выздоровели 68 818 жителей, включая 245 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что во время нерабочих дней на фоне пандемии в ЯНАО продолжают работу волонтёры, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на администрацию Пуровского района.

Добровольцы могут привезти на дом товары первой необходимости, лекарства, продукты. Также они оказывают помощь в медучреждениях, реагируют на частные просьбы жителей региона.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о факторах, снижающих иммунитет к COVID-19.