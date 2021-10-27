В Новосибирской области зарегистрировали 319 случаев COVID-19 за сутки

В Новосибирской области зарегистрировали 319 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Зарегистрировано 69 599 случаев коронавируса, в том числе у 6605 детей. В инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3279 пациентов, в том числе 42 ребёнка», — также заявили в штабе.

Из медучреждений за время пандемии выписаны 53 312 жителей, в том числе 172 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Озёрске в Челябинской области построят новый госпиталь для пациентов с COVID-19.

«Сдача нового ковидного госпиталя запланирована в 2022 году. На данный момент мы уже полтора месяца проходим госэкспертизу и должны завершить её в ноябре. Госпиталь будет построен в медгородке на месте бывшего здания хирургии», — сказал в беседе с URA.RU главный врач клинической больницы №71 Федерального медико-биологического агентства Евгений Фомин.

Госпиталь рассчитан на 60 мест, из них десять оснастят под реанимацию.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о факторах, снижающих иммунитет к COVID-19.