В Удмуртии выявили 396 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 396 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписан 421 житель региона.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 62 546 человек, вылечились 50 499.

Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 419 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Выздоровел 471 житель, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

За всё время болезнь в регионе перенесли более 75 тыс. человек.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о факторах, снижающих иммунитет к COVID-19.