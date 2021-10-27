Глава СК поручил проверить обстоятельства невозвращения скифского золота Крыму

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту невозвращения в Крым скифского золота.

«Председатель СК России поручил... организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым», — приводятся на сайте СК слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Она отметила, что следователи в рамках правового поля дадут должную оценку нарушению интересов государства.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.

Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

В Совфеде назвали опасным прецедентом решение суда.