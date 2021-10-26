Аксёнов сравнил решение суда по скифскому золоту с рейдерским захватом

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Решение Апелляционного суда Амстердама по коллекции крымских музеев несправедливое и возмутительное, прикрывающее, по сути, рейдерский захват, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов сравнил решение суда по скифскому золоту с рейдерским захватом
  • РИА Новости

«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути, это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват», — написал он в Telegram-канале.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.

Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

В Совфеде назвали опасным прецедентом решение суда.

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