За сутки в России выявили 36 582 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 36 446 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 352 601 случай COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Также за 24 часа в стране после коронавируса выздоровел 29 151 человек. Накануне из больниц были выписаны 26 973 пациента.

Всего в стране с начала пандемии после COVID-19 выздоровели 7 242 735 человек.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал регионы с самыми высокими темпами вакцинации от коронавируса.

В октябре врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с Nation News назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.