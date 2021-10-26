Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал регионы с самыми высокими темпами вакцинации от коронавируса.

«Хочу отметить наиболее высокие темпы вакцинации сегодня в таких регионах, как... Чукотский автономный округ, Пенза, Курган, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийск, Воронежская область, Мордовия», — сказал он, уточнив, что речь идёт о показателе с учётом численности населения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всех регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан.

Премьер Михаил Мишустин отметил, что России нужно наращивать темпы вакцинации от коронавируса.