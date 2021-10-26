Спрос на лекарства в интернете в России вырос в два раза за год

Короткая ссылка
В первые шесть месяцев 2021 года россияне купили в интернете в два раза больше лекарств, чем годом ранее.
Спрос на лекарства в интернете в России вырос в два раза за год
  • Pixabay

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сервис CloudPayments.

По данным сервиса, за год транзакций по покупке лекарств в интернете стало больше на 101%, причём средний чек вырос на 3% — до 4110 рублей.

Как отмечается, чаще всего покупали антигистаминные средства, средства для ЖКТ, анальгетики, антисептические средства, средства для кожи, предметы личной гигиены.

По статистике аналитической компании RNC Pharma, в I квартале 2021 года онлайн-продажи аптечных сетей выросли до 46,2 млрд рублей, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Доля онлайн-продаж в аптечной выручке составила 13,1% против 9,7% годом ранее.

В июле сообщалось, что, по данным исследования DSM Group, продажи лекарственных препаратов для пищеварительной системы увеличились в России в мае — июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить