Спрос на лекарства в интернете в России вырос в два раза за год

В первые шесть месяцев 2021 года россияне купили в интернете в два раза больше лекарств, чем годом ранее.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на сервис CloudPayments.

По данным сервиса, за год транзакций по покупке лекарств в интернете стало больше на 101%, причём средний чек вырос на 3% — до 4110 рублей.

Как отмечается, чаще всего покупали антигистаминные средства, средства для ЖКТ, анальгетики, антисептические средства, средства для кожи, предметы личной гигиены.

По статистике аналитической компании RNC Pharma, в I квартале 2021 года онлайн-продажи аптечных сетей выросли до 46,2 млрд рублей, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Доля онлайн-продаж в аптечной выручке составила 13,1% против 9,7% годом ранее.

В июле сообщалось, что, по данным исследования DSM Group, продажи лекарственных препаратов для пищеварительной системы увеличились в России в мае — июне.