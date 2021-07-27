В России выросли продажи лекарств для пищеварительной системы

По данным исследования DSM Group, продажи лекарственных препаратов для пищеварительной системы увеличились в России в мае — июне.

Об этом пишут «Известия».

В России реализация пищеварительных ферментных препаратов и средств для восстановления микрофлоры кишечника в период с 3 мая по 11 июля в денежном выражении выросла на 8% относительно аналогичного периода 2020 года.

Продажи препаратов, снижающих секрецию желудка, увеличились на 13%, а лекарств от диареи — на 20%.

По мнению медиков, одна из причин такой динамики — в распространении штамма коронавируса «дельта», когда в большинстве случаев у человека наблюдается диарея.

Кроме того, рост продаж связан и с особенностями терапии при коронавирусе.

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