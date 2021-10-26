В Самарской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Самарской области зарегистрировали 1278 случаев COVID-19 за сутки. Выписаны 767 человек.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Самаре (509), а также в Тольятти и Новокуйбышевске.

С начала пандемии коронавирус выявили у 126 282 жителей региона.

Также в области начала работать горячая линия по нарушениям противоэпидемиологического режима. Как сообщает volga.news, об этом стало известно на совещании по контролю за соблюдением требований режима нерабочих дней.

Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.