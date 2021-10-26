В Калининградской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

В Калининградской области прокомментировали ход вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

«На сегодняшний день в Янтарном крае прививки сделали 395 083 человека, что на 16 870 человек больше, чем неделю назад», — заявили в штабе.

Количество жителей, завершивших иммунизацию, выросло на 29 762 и составляет 355 126.

Также стало известно, что в Мурманской области за последние сутки выявили 225 случаев COVID-19. Общее число заболевших в регионе достигло 77 620, передаёт Nord-News со ссылкой на областной оперативный штаб. Выздоровели 58 466 жителей.

Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.