На Ямале прививку от гриппа сделали 130 тысяч человек

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На Ямале прививку от гриппа сделали 40% населения, подлежащего вакцинации.
На Ямале прививку от гриппа сделали 130 тысяч человек
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на данные окружного Департамента здравоохранения.

Большая часть из прошедших процедуру 130 тыс. человек — взрослые.

«Как грипп, так и коронавирус поражают лёгкие. Очень важно защитить себя. При сочетании этих двух инфекций заболевание будет протекать очень тяжело, есть высокий риск летального исхода, особенно для лиц с хроническими заболеваниями», — напомнила первый заместитель директора Департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.

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