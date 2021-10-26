На Ямале прививку от гриппа сделали 130 тысяч человек

На Ямале прививку от гриппа сделали 40% населения, подлежащего вакцинации.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на данные окружного Департамента здравоохранения.

Большая часть из прошедших процедуру 130 тыс. человек — взрослые.

«Как грипп, так и коронавирус поражают лёгкие. Очень важно защитить себя. При сочетании этих двух инфекций заболевание будет протекать очень тяжело, есть высокий риск летального исхода, особенно для лиц с хроническими заболеваниями», — напомнила первый заместитель директора Департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.