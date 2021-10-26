В ХМАО прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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В Ханты-Мансийском автономном округе прокомментировали ситуацию с коечным фондом.
В ХМАО прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU.

«Мы фиксируем увеличение числа заболевших на третьей неделе октября на 52%, 2232 жителя лечатся в ковидных госпиталях по состоянию на утро, за минувшие сутки госпитализированы 242 пациента», — заявил на заседании оперштаба директор Депздрава Югры Алексей Добровольский.

По его словам, регион готов развернуть дополнительные койки в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

«Определились с больницами, где будет формироваться резерв, сейчас проводятся подготовительные работы», — уточнил он.

Также стало известно, что темпы вакцинации в Крыму выросли в шесть раз.

«Действительно, в последние дни вакцина используется более интенсивно. Ранее вакцинировали до тысячи граждан в сутки, то теперь средний темп — 6 тыс. и выше в сутки», — сказала в беседе с телеканалом «Крым 24» вице-премьер республики, министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

По её словам, на данный момент во всех лечебных учреждениях региона более 147 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.

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