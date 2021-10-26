В Башкирии подтвердили 669 случаев COVID-19 за сутки

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В Башкирии подтвердили 669 случаев коронавируса за сутки.
В Башкирии подтвердили 669 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике составляет почти 83 тыс.

Первым компонентом вакцины привились 1 585 023 жителя. Завершил иммунизацию 1 307 571 человек.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 515 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mosaica.ru со ссылкой на федеральный штаб. Вылечились 468 жителей.

Всего в регионе заболели 92 846 человек, из больниц выписаны 82 087.

Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.

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