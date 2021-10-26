В Ростовской области зафиксировали 599 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области зафиксировали 599 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в коронавирусных госпиталях находятся 4942 пациента.

Общее число заболевших в области достигло 152 981, выздоровевших — 129 тыс.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 330 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Из больниц выписаны 200 человек, передаёт ИА SevastopolMedia.

Всего в городе заболели 37 305 жителей.

Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.