В Дагестане введут QR-коды для посещения ряда мест

В Дагестане с 28 октября будет введена система QR-кодов для посещения ряда объектов торговли, общепита, культуры и других мест.

Об этом рассказал глава республики Сергей Меликов в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«Это касается торговых центров, объектов розничной торговли, заведений общественного питания, театров, кинозалов, спортивных центров, фитнес-залов, салонов красоты, других предприятий», — приводит РИА Новости слова Меликова.

Ранее первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов заявил, что с 30 октября в области будет действовать система QR-кодов для доступа в кинотеатры, театры и фитнес-центры.

При этом в Хабаровском крае с 26 октября введён запрет на посещение ночных ресторанов и клубов. Также власти Хабаровского края с 1 ноября начнут поэтапное введение системы QR-кодов.