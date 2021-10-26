В Хабаровском крае введён запрет на ночные рестораны и клубы

Запрет на посещение ночных ресторанов и клубов вводится в Хабаровском крае с 26 октября, сообщает правительство региона.

«Систему кодов планировалось ввести и для ночных развлекательных клубов, однако, согласно распоряжению президента России Владимира Путина, с 26 октября для таких заведений, а также ресторанов вводится полный запрет на работу в ночное время», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что заведения будут закрыты с 23:00 до 06:00.

Согласно данным краевого управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю в больницах региона дополнительно развернули 210 коек для пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, что власти Хабаровского края с 1 ноября начнут поэтапное введение системы QR-кодов.