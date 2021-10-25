В Хабаровском крае с 1 ноября начнут поэтапно вводить систему QR-кодов
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«QR-коды будут вводиться поэтапно. С 1 ноября только для ночных клубов», — сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
С 20 ноября система QR-кодов будет распространяться на хостелы и гостиницы.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что соответствующие меры в регионах России для улучшения обстановки по коронавирусу должны соблюдаться до тех пор, пока уровень коллективного иммунитета в стране не достигнет как минимум 80%.