В Хабаровском крае с 1 ноября начнут поэтапно вводить систему QR-кодов

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Власти Хабаровского края с 1 ноября начнут поэтапное введение системы QR-кодов — первые ограничения коснутся работы ночных клубов.
В Хабаровском крае с 1 ноября начнут поэтапно вводить систему QR-кодов
  • Pixabay

«QR-коды будут вводиться поэтапно. С 1 ноября только для ночных клубов», — сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

С 20 ноября система QR-кодов будет распространяться на хостелы и гостиницы.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что соответствующие меры в регионах России для улучшения обстановки по коронавирусу должны соблюдаться до тех пор, пока уровень коллективного иммунитета в стране не достигнет как минимум 80%.

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