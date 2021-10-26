В Новосибирской области вводят систему QR-кодов
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Режим работы учреждений культуры и спортивных учреждений. Начиная с 30 октября для посещения вводятся QR-коды или иные документы», — сказал он.
Петухов объяснил, что QR-коды вводятся «при количестве посещаемых от 100 человек».
Он отметил, что данное ограничение касается театров, кинотеатров, концертных залов, физкультурных и спортивных мероприятий, а также фитнес-центров и аттракционов.
Система QR-кодов в регионе не распространяется на несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области власти планируют ввести новые ограничительные меры из-за распространения COVID-19.