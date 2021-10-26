В Новосибирской области вводят систему QR-кодов

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Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов заявил, что с 30 октября в области будет действовать система QR-кодов для доступа в кинотеатры, театры и фитнес-центры.
В Новосибирской области вводят систему QR-кодов
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Режим работы учреждений культуры и спортивных учреждений. Начиная с 30 октября для посещения вводятся QR-коды или иные документы», — сказал он.

Петухов объяснил, что QR-коды вводятся «при количестве посещаемых от 100 человек».

Он отметил, что данное ограничение касается театров, кинотеатров, концертных залов, физкультурных и спортивных мероприятий, а также фитнес-центров и аттракционов. 

Система QR-кодов в регионе не распространяется на несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области власти планируют ввести новые ограничительные меры из-за распространения COVID-19.

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