В Новосибирской области вводят систему QR-кодов

Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов заявил, что с 30 октября в области будет действовать система QR-кодов для доступа в кинотеатры, театры и фитнес-центры.

Об этом информирует РИА Новости.

«Режим работы учреждений культуры и спортивных учреждений. Начиная с 30 октября для посещения вводятся QR-коды или иные документы», — сказал он.

Петухов объяснил, что QR-коды вводятся «при количестве посещаемых от 100 человек».

Он отметил, что данное ограничение касается театров, кинотеатров, концертных залов, физкультурных и спортивных мероприятий, а также фитнес-центров и аттракционов.

Система QR-кодов в регионе не распространяется на несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области власти планируют ввести новые ограничительные меры из-за распространения COVID-19.