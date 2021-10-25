Власти Новосибирской области готовят дополнительные ограничительные меры из-за COVID-19

В Новосибирской области власти планируют ввести новые ограничительные меры из-за распространения COVID-19, сообщил губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания.

«Уважаемые коллеги, вы все хорошо знаете решение президента — с 30 октября по 7 ноября на территории Российской Федерации нерабочая неделя. Чтобы эти дни использовать максимально эффективно для обеспечения перелома в четвёртой волне пандемии, для снижения заболеваемости, чтобы эти дни не превратились в неконтролируемые каникулы для детей и взрослых, нам придётся принимать дополнительные ограничительные меры», — сказал он. Его слова приводит Интерфакс.

По словам Травникова, заседание регионального правительства, на котором будут рассматриваться эти меры, должно быть подготовлено в кратчайший срок.

25 октября в шести регионах России начались нерабочие дни, которые были введены местными властями. Они продлятся до 7 ноября.

Речь идёт о Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае.