В Красноярском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Красноярском крае зафиксировали 599 случаев COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 127 959 жителей. Выздоровели 112 872 человека, в том числе 482 — за минувшие 24 часа.

«Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 40 211 контактных человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 3711 человек. Сняты с медицинского наблюдения за последние сутки 3009», — добавили в Роспотребнадзоре.

В целом в России зарегистрировали 36 446 случаев коронавируса за сутки, передаёт «Правда.Ру».

Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.