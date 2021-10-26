Ревматолог Колодная назвала способы профилактики остеопороза

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Ревматолог, заведующая терапевтическим отделением КГБУЗ Городской поликлиники №15 Хабаровска Светлана Колодная рассказала о способах профилактики остеопороза.
Ревматолог Колодная назвала способы профилактики остеопороза
  • Pixabay

Чтобы не допустить развития остеопороза и переломов, необходимо заниматься профилактикой этого заболевания, отметила врач в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.  

«Это и достаточное потребление кальция с молочными продуктами, недопущение дефицита витамина D, физическая активность. Также нужно бороться с факторами риска: курением, злоупотреблением алкоголем, вовремя проходить обследования, в том числе используя компьютерную систему оценки риска переломов FRAX (Fracture Risk Assessment Tool, позволяет рассчитать вероятность возникновения остеопоретических переломов в ближайшие десять лет). А если врач поставит диагноз, незамедлительно начать лечение», — сказала Колодная.

По её словам, начальными признаками заболевания являются в том числе болезненное ощущение в костях, позвоночнике, утомляемость, болезненное сокращение мышц голени по ночам, судороги, сутулость или снижение роста. 

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