В Краснодарском крае зарегистрировали 260 случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Больше всего заболевших — в Краснодаре (59 жителей), а также в Сочи и Апшеронском районе.
С начала пандемии из больниц выписан 57 961 житель региона, в том числе 74 за минувшие 24 часа.
В целом в России выявили 36 446 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «ПолитЭксперт» со ссылкой на оперштаб.
Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.