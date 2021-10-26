В Краснодарском крае зарегистрировали 260 случаев коронавируса за сутки

В Краснодарском крае зарегистрировали 260 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (59 жителей), а также в Сочи и Апшеронском районе.

С начала пандемии из больниц выписан 57 961 житель региона, в том числе 74 за минувшие 24 часа.

В целом в России выявили 36 446 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «ПолитЭксперт» со ссылкой на оперштаб.

Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.