В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Тюменской области зафиксировали 326 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 69 104 жителя. Из больниц выписаны 57 818 человек, включая 116 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 411 случаев COVID-19 за сутки, передаёт RIA56. Общее число заболевших в регионе достигло 87 336.

Вылечились при этом 74 984 жителя, в том числе 323 за последние 24 часа.

Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.