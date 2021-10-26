Хлопок газа произошёл в пятиэтажном доме в Балтийске

Хлопок газа произошёл в пятиэтажном доме в городе Балтийске Калининградской области. По информации МЧС, пострадал один человек.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Калининградской области.

По предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси произошёл на втором этаже жилого дома.

В результате произошёл пожар на площади около 50 кв. м, ведётся эвакуация жильцов.

«Пострадал один человек, его осматривают медики», — заявили в ведомстве.

25 октября в результате взрыва в доме в Набережных Челнах пострадали пять человек. Одна из пострадавших скончалась.

Из дома были эвакуированы 93 человека. Следователи возбудили уголовное дело.