Хлопок газа произошёл в пятиэтажном доме в Балтийске
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Калининградской области.
По предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси произошёл на втором этаже жилого дома.
В результате произошёл пожар на площади около 50 кв. м, ведётся эвакуация жильцов.
«Пострадал один человек, его осматривают медики», — заявили в ведомстве.
25 октября в результате взрыва в доме в Набережных Челнах пострадали пять человек. Одна из пострадавших скончалась.
Из дома были эвакуированы 93 человека. Следователи возбудили уголовное дело.