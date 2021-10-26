Хлопок газа произошёл в пятиэтажном доме в Балтийске

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Хлопок газа произошёл в пятиэтажном доме в городе Балтийске Калининградской области. По информации МЧС, пострадал один человек.
Хлопок газа произошёл в пятиэтажном доме в Балтийске
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Калининградской области.

По предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси произошёл на втором этаже жилого дома. 

В результате произошёл пожар на площади около 50 кв. м, ведётся эвакуация жильцов. 

«Пострадал один человек, его осматривают медики», — заявили в ведомстве.

25 октября в результате взрыва в доме в Набережных Челнах пострадали пять человек. Одна из пострадавших скончалась.

Из дома были эвакуированы 93 человека. Следователи возбудили уголовное дело.

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