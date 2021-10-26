Число пострадавших при взрыве в доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти

Короткая ссылка
Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти.

«По состоянию на 07:00 26 октября пострадали пять человек», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

По предварительным данным, в доме в Набережных Челнах произошёл взрыв газовоздушной смеси.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших в результате ЧП. Двое из них находились в тяжёлом состоянии. Из дома эвакуировали 93 человека.

Позднее девушка, которая пострадала в результате взрыва газа в доме в Набережных Челнах, скончалась в больнице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить