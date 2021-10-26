Число пострадавших при взрыве в доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти.

«По состоянию на 07:00 26 октября пострадали пять человек», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

По предварительным данным, в доме в Набережных Челнах произошёл взрыв газовоздушной смеси.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших в результате ЧП. Двое из них находились в тяжёлом состоянии. Из дома эвакуировали 93 человека.

Позднее девушка, которая пострадала в результате взрыва газа в доме в Набережных Челнах, скончалась в больнице.