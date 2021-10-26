В Татарстане выявили 176 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 176 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии в республике заболели 29 883 жителя. Из больниц выписаны 24 748 человек, в том числе 112 — за минувшие 24 часа.

В Казани тем временем возобновили ежедневные проверки масочного режима в трамваях и троллейбусах, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на МУП «Метроэлектротранс». Такое решение принято в связи со сложившейся в регионе эпидобстановкой.

Ранее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с пандемией.