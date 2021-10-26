Специалисты напомнили правила выбора тыквы
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В беседе с «Москвой 24» специалисты напомнили, что продукт лучше покупать в сертифицированных торговых точках — на рынках и в магазинах, где все продукты проходят санитарно-ветеринарную экспертизу.
Так, лучше всего покупать плоды среднего размера, без царапин, порезов и вмятин. Также не стоит приобретать половинки тыквы или просить продавца разрезать их, так как в данном случае нет гарантии санитарно-гигиенической безопасности.
Хвостик тыквы должен быть высохший, а при постукивании по плоду должен получаться пустой звук. Чем крупнее тыква, тем более волокнистой может быть её мякоть.
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