Специалисты напомнили правила выбора тыквы

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Ветеринарно-санитарные эксперты из комитета ветеринарии рассказали, как правильно выбрать тыкву.
Специалисты напомнили правила выбора тыквы
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В беседе с «Москвой 24» специалисты напомнили, что продукт лучше покупать в сертифицированных торговых точках — на рынках и в магазинах, где все продукты проходят санитарно-ветеринарную экспертизу.

Так, лучше всего покупать плоды среднего размера, без царапин, порезов и вмятин. Также не стоит приобретать половинки тыквы или просить продавца разрезать их, так как в данном случае нет гарантии санитарно-гигиенической безопасности.

Хвостик тыквы должен быть высохший, а при постукивании по плоду должен получаться пустой звук. Чем крупнее тыква, тем более волокнистой может быть её мякоть.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН рассказала, как выбирать арбузы и дыни.

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