В Удмуртии выявили 395 новых случаев COVID-19 за сутки

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По данным регионального оперштаба, в Удмуртии выявили 395 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.
В Удмуртии выявили 395 новых случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Среди заболевших 44 ребёнка, а также 110 человек старше 65 лет.

228 человек выписали из больниц после выздоровления. 24 пациента скончались.

Между тем в Ставропольском крае у 413 человек за сутки подтвердился диагноз «коронавирус». Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

230 человек были выписаны из медучреждений, 34 человека скончались.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 36 446 случаев инфицирования коронавирусом.

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