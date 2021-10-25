В Архангельской области подтвердили 399 случаев COVID-19 за сутки

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В Архангельской области подтвердили 399 случаев коронавируса за минувшие 24 часа. Выздоровели 100 человек.
В Архангельской области подтвердили 399 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Новодвинске (65), а также в Плесецком округе и Архангельске.

Первый этап вакцинации прошли 368 689 жителей. Завершили иммунизацию 342 299 человек.

В целом в России выявили 37 930 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Дни.ру».

Ранее врач «СМ-Клиники», аллерголог-иммунолог высшей категории Надежда Фуранина напомнила о необходимости носить маску привитым от коронавируса.

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