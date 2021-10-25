В Мурманской области зарегистрировали 228 случаев COVID-19 за сутки

В Мурманской области зарегистрировали 228 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 77 395. Выздоровели 58 284 жителя.

Проведено 1 207 320 тестов на COVID-19.

Также стало известно, что в Челябинской области увеличили число коек для пациентов с коронавирусом. Как сообщает URA.RU, об этом на брифинге рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Около 8 тыс. пациентов сейчас лечатся амбулаторно. Занято 8853 койки. Добавили 150 коек. Столько же коек сейчас свободно», — отметила она.

Ранее врач «СМ-Клиники», аллерголог-иммунолог высшей категории Надежда Фуранина напомнила о необходимости носить маску привитым от коронавируса.