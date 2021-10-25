В Калининградской области выявили 367 случаев COVID-19 за сутки

В Калининградской области выявили 367 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Из новых заболевших 279 переносят болезнь с ОРВИ, у 46 пневмония, 42 болеют бессимптомно.

Тем временем в Казани заработал ещё один пункт вакцинации от COVID-19. Он расположен в здании закрывшегося аквапарка «Барионикс», передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Пункт будет открыт ежедневно с 09:00 до 20:00.

Ранее врач «СМ-Клиники», аллерголог-иммунолог высшей категории Надежда Фуранина напомнила о необходимости носить маску привитым от коронавируса.