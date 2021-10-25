В Курской области вакцинацию от COVID-19 прошли 457 917 человек
- AFP
Об этом сообщает kp.ru.
В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмонией находятся 2122 пациента. На ИВЛ — 168 человек.
Также стало известно, что в башкирских городах Сибай и Туймазы появятся ещё два инфекционных госпиталя, передаёт ОТР со ссылкой на правительство региона.
Минздрав уже приступил к формированию коллектива новых заведений и готовит список медоборудования. Процедуры согласований должны быть проведены в ускоренном режиме.
Ранее врач «СМ-Клиники», аллерголог-иммунолог высшей категории Надежда Фуранина напомнила о необходимости носить маску привитым от коронавируса.