В Курской области вакцинацию от COVID-19 прошли 457 917 человек

В Курской области вакцинацию от коронавируса прошли 457 917 человек. Оба компонента вакцины получили 418 869 жителей.

Об этом сообщает kp.ru.

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмонией находятся 2122 пациента. На ИВЛ — 168 человек.

Также стало известно, что в башкирских городах Сибай и Туймазы появятся ещё два инфекционных госпиталя, передаёт ОТР со ссылкой на правительство региона.

Минздрав уже приступил к формированию коллектива новых заведений и готовит список медоборудования. Процедуры согласований должны быть проведены в ускоренном режиме.

Ранее врач «СМ-Клиники», аллерголог-иммунолог высшей категории Надежда Фуранина напомнила о необходимости носить маску привитым от коронавируса.