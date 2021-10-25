В Пермском крае прокомментировали ситуацию с вакцинацией от COVID-19

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В Пермском крае прокомментировали ситуацию с вакцинацией от коронавируса.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с вакцинацией от COVID-19
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт администрации губернатора и правительства региона.

«В Прикамье за период с 18 по 25 октября первый этап вакцинации от COVID-19 прошли более 37 тыс. жителей», — отмечается в сообщении.

За неделю 11—18 октября прививку сделали около 25 тыс. человек.

Всего с начала пандемии первым компонентом вакцины привились 855 тыс. жителей региона. Завершили иммунизацию 662 тыс.

Также стало известно, что в Севастополе выявили 328 случаев коронавируса за сутки. Выписаны 100 человек, передаёт ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе достигло 36 975.

Ранее врач «СМ-Клиники», аллерголог-иммунолог высшей категории Надежда Фуранина напомнила о необходимости носить маску привитым от коронавируса.

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