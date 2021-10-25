Диетолог Соломатина рассказала о продуктах, противопоказанных людям с болезнями сердца

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о продуктах, противопоказанных людям с болезнями сердца.
Диетолог Соломатина рассказала о продуктах, противопоказанных людям с болезнями сердца
  • РИА Новости

«Прежде всего это солёные продукты: всевозможные соления, а также продукты, где содержится скрытая соль, — любые сосиски, колбаса, обработанное мясо, соусы, пельмени и бекон», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, много соли и в чёрном хлебе.

Как считает Соломатина, нежелательны продукты, богатые насыщенными жирами.

«Противопоказана практически любая выпечка: печенье, хлеб. Нередко в белом хлебе даже премиум-класса можно встретить вещества, которые вызывают воспаления и повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила диетолог.

Кроме того, по мнению Соломатиной, желательно исключить продукты с высоким содержанием сахара.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Inforeactor дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.

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