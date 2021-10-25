В Тверской области у 386 человек за сутки подтвердился коронавирус

Короткая ссылка
В Тверской области коронавирус подтверждён ещё у 386 человек за минувшие сутки.
В Тверской области у 386 человек за сутки подтвердился коронавирус
  • AFP

Об этом сообщает tverigrad.ru.

421 пациент выписан после выздоровления. Летальных случаев за сутки не зарегистрировано.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 74 325 случаев заболевания коронавирусом.

Наряду с этим в Самарской области выявили 1184 случая коронавирусной инфекции в течение последних суток. Впервые число инфицированных превысило 1 тыс. человек, пишет volga.news.

Скончались за сутки 18 человек, с начала эпидемии — 4442.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти 100% новых случаев заболевания COVID-19 в мире в настоящее время приходится на штамм «дельта».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить