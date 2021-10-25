В Тверской области у 386 человек за сутки подтвердился коронавирус

В Тверской области коронавирус подтверждён ещё у 386 человек за минувшие сутки.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

421 пациент выписан после выздоровления. Летальных случаев за сутки не зарегистрировано.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 74 325 случаев заболевания коронавирусом.

Наряду с этим в Самарской области выявили 1184 случая коронавирусной инфекции в течение последних суток. Впервые число инфицированных превысило 1 тыс. человек, пишет volga.news.

Скончались за сутки 18 человек, с начала эпидемии — 4442.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти 100% новых случаев заболевания COVID-19 в мире в настоящее время приходится на штамм «дельта».