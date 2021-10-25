Кардиолог Иванов напомнил о важности магния

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Завотделением кардиологии госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов напомнил о важности магния.
Кардиолог Иванов напомнил о важности магния
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Магний при любом стрессе очень активно выводится из организма. Современный человек живёт в насыщенной информационной среде, когда стрессы встречаются ему на жизненном пути очень часто», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если проверить уровень магния у современного человека, то, как правило, без дополнительного приёма это гипомагниемия.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.

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