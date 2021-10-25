В Омской области подтвердили 435 случаев COVID-19 за сутки

В Омской области подтвердили 435 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 94 208. Выздоровели 74 170 жителей, в том числе 152 за последние 24 часа.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 662 934 человека, из которых 617 839 уже получили оба компонента вакцины.

В целом в России за минувшие сутки зарегистрировали 37 930 случаев COVID-19, передаёт «Правда.Ру».

Ранее руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов напомнил о важности профилактики COVID-19.