В Нижегородской области зафиксировали 769 случаев COVID-19 за сутки

В Нижегородской области зафиксировали 769 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 186 468. Выздоровели 167 835 жителей, включая 523 за минувшие 24 часа.

В целом в России за последние сутки выявили 37 930 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов напомнил о важности профилактики COVID-19.