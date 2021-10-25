Пискарёв: Google согласился показать депутатам правила, из-за которых удалили аккаунты RT

В Google согласились показать депутатам Госдумы внутренние правила компании, из-за которых были удалены немецкоязычные YouTube-каналы RT, заявил журналистам глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

«Когда мы обсуждали причину, по которой они, грубо говоря, вырубили наши каналы — RT, то они сказали, что якобы эти каналы допустили нарушение их внутренних правил... Есть у них правила, которыми они должны руководствоваться, и эти правила были нарушены. Я попросил компанию нам эти материалы представить, и после долгих переговоров они всё-таки дали согласие эти материалы нам показать, чтобы мы тоже видели, что происходит», — сказал Пискарёв.

Как рассказали РИА Новости в комитете, речь идет о материалах Google — их внутренних правилах, на основании которых была блокировка.

Кроме того, Пискарёв отметил, что российская сторона ждёт восстановления на YouTube аккаунтов двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part, а также включения компанией Google России в перечень стран, где нельзя ставить под сомнение итоги выборов на площадке видеохостинга.

28 сентября стало известно, что YouTube удалил два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия». Она также подчеркнула, что каналы были удалены под надуманным предлогом.

Как отметил президент России Владимир Путин, такими действиями ущемляется свобода слова, при этом ответные меры не должны быть контрпродуктивными.