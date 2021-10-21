Путин назвал ошибкой ущемление RT за рубежом

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с телеканалом RT в США, а также удаление YouTube без права восстановления двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).
Путин назвал ошибкой ущемление RT за рубежом
  • AP

На пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Ответственность за будущее и мировое лидерство» главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к российскому лидеру с просьбой рассмотреть возможность введения ответных мер.

«Что касается ответных мер. Всё-таки, я думаю, нужно быть аккуратными. Если кто-то где-то совершает ошибки подобного рода, а я считаю, что это ошибка в отношении вас, когда (происходит. — RT) закрытие, по сути, канала или создание условий, при которых невозможно почти работать», — заявил Путин.

Он добавил, что такими действиями, с одной стороны, идёт ущемление свободы слова.

«Это плохо... Но вам стоит пошире давать информацию, что вас запрещают. И интерес к вам будет возрастать», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что он не против ответных мер, но важно, чтобы они не были контрпродуктивными.

28 сентября руководитель RT DE и Ruptly сообщила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP). 

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

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