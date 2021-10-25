Депутаты Госдумы потребовали от Google восстановления YouTube-каналов RT

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Российская сторона ждёт восстановления на YouTube аккаунтов двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP), а также включения компанией Google России в перечень стран, где нельзя ставить под сомнение итоги выборов на площадке видеохостинга, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
Депутаты Госдумы потребовали от Google восстановления YouTube-каналов RT
  • РИА Новости

«Мы рассчитываем, что Российская Федерация будет включена в перечень стран, где нельзя ставить под сомнение итоги избирательных процедур на площадке видеосервиса YouTube... Мы ждём восстановления аккаунтов немецкоязычных проектов телеканала RT. В одночасье 700-тысячная немецкоязычная аудитория была лишена выбранного ею источника информации, иначе как наступлением на свободу слова подобные шаги нельзя квалифицировать», — сказал депутат. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Пискарёв, российская сторона также ожидает, что Google удалит противоправный контент и приведёт российскую версию «Google Карт» в соответствие с российским законодательством и Конституцией.

По его словам, речь идёт о Крыме, Севастополе и Курильских островах, также остров Итуруп не обозначен как часть Сахалинской области. То же самое касается островов Кунашир, Хабомаи и Шикотан, напомнил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал возможность ответных мер на удаление двух немецких каналов RT на YouTube — RT DE и Der Fehlende Part. 

28 сентября руководитель RT DE и Ruptly сообщила, что YouTube удалил без права восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part. 

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

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