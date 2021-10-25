В Свердловской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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В Свердловской области зафиксировали 644 случая коронавируса за сутки, выздоровели при этом 438 человек.
В Свердловской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 153,2 тыс. жителей. Общее число выписанных из медучреждений достигло 139,1 тыс.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 37 930 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт» со ссылкой на оперштаб.

Ранее руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов напомнил о важности профилактики COVID-19.

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