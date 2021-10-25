В Вологодской области зарегистрировали 334 случая COVID-19 за сутки

В Вологодской области зарегистрировали 334 случая коронавируса за сутки, вылечились при этом 280 жителей.

РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости». Общее число заболевших в регионе достигло 76 165. Наряду с этим стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли 1 426 700 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав. При этому вторую дозу вакцины получили 1 008 592 жителя. Ранее руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов напомнил о важности профилактики COVID-19.