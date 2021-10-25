В Вологодской области зарегистрировали 334 случая COVID-19 за сутки

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В Вологодской области зарегистрировали 334 случая коронавируса за сутки, вылечились при этом 280 жителей.
В Вологодской области зарегистрировали 334 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Общее число заболевших в регионе достигло 76 165.

Наряду с этим стало известно, что в Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли 1 426 700 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

При этому вторую дозу вакцины получили 1 008 592 жителя.

Ранее руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов напомнил о важности профилактики COVID-19.

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