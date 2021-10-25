В Тамбовской области вакцинацию от COVID-19 прошли около 400 тысяч жителей

В Тамбовской области первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 397 437 жителей. Полностью вакцинировали 366 991 жителя.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

За сутки в области выявлено 178 случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 47 212, из больниц выписаны 44 610 человек.

Госпитализированы 1134 пациента, на карантине на дому — 1311.

Также стало известно, что доля свободных коек для пациентов с COVID-19 в Казани составляет около 7%. Как сообщает «Реальное время», об этом заявил замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков.

Он отметил, что всего во временных инфекционных госпиталях дополнительно развёрнута 2151 койка.

Ранее руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов напомнил о важности профилактики COVID-19.