В Тамбовской области вакцинацию от COVID-19 прошли около 400 тысяч жителей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
За сутки в области выявлено 178 случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 47 212, из больниц выписаны 44 610 человек.
Госпитализированы 1134 пациента, на карантине на дому — 1311.
Также стало известно, что доля свободных коек для пациентов с COVID-19 в Казани составляет около 7%. Как сообщает «Реальное время», об этом заявил замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения города Владимир Жаворонков.
Он отметил, что всего во временных инфекционных госпиталях дополнительно развёрнута 2151 койка.
Ранее руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов напомнил о важности профилактики COVID-19.