В Кировской области выявили около 300 случаев коронавируса за сутки

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В Кировской области зарегистрировали 242 случая коронавируса с симптомами заболевания за последние сутки. Дополнительно методом экспресс-тестирования выявили 37 случаев COVID-19.
В Кировской области выявили около 300 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Отмечается, что лечение на дому проходит 12 181 пациент, в больницах — ещё 5551.

Из больниц выписаны за минувшие 24 часа 252 жителя.

Также стало известно о ходе вакцинации в регионах Республики Крым, передаёт «Крым 24».

«На сегодняшний день лидирует по прививочной кампании у нас Симферополь. Привито более 60,5% жителей», — заявил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

Более 50% населения вакцинировались в Черноморском районе, Евпатории, Алуште, а также в Судаке и Советском районе.

Ранее руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов напомнил о важности профилактики COVID-19.

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