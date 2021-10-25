В Кировской области выявили около 300 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Отмечается, что лечение на дому проходит 12 181 пациент, в больницах — ещё 5551.
Из больниц выписаны за минувшие 24 часа 252 жителя.
Также стало известно о ходе вакцинации в регионах Республики Крым, передаёт «Крым 24».
«На сегодняшний день лидирует по прививочной кампании у нас Симферополь. Привито более 60,5% жителей», — заявил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.
Более 50% населения вакцинировались в Черноморском районе, Евпатории, Алуште, а также в Судаке и Советском районе.
Ранее руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов напомнил о важности профилактики COVID-19.